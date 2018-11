METALLICA: Meist erwartete Show 2019

Die von Ticketmaster veranstaltete Wahl nach dem "Ticket des Jahres" hat irgendeine koreanische K-Pop-Band namens BANGTAN BOYS (kurz: BTS) gewonnen. Egal, oder? Immerhin, Rock und Metal hat dafür den Rest dieses Votings dominiert. So landen die METALLICA-Shows in Stuttgart und Mannheim auf den Plätzen #3 und #4, sowie U2 in Hamburg auf #5. Nur geschlagen von eben BTS und DEPECHE MODE, beides in Berlin.



In der Kategorie "Meist erwartete Show für Deutschland 2019" landet METALLICA dann auf #1 und BON JOVI auf #3. Na, immerhin. Ganz sicher wird die Show des Jahres aber für die allermeisten von euch ganz woanders aufspielen. Wo auch immer es ist, viel Spaß dabei.

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Peter Kubaschk Tags: metallica bon jovi