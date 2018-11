THE STRUTS: Jung, gefährlich und sexy

Wenn man der "Washington Times" glauben schenken darf, dann kommt im Januar Großes auf uns zu. Am 11. Januar 2019 erscheint das zweite Album "Young & Dangerous" von THE STRUTS, welche von der renommierten Zeitung als "beste Rock & Roll-Band des 21. Jahrhunderts" geadelt wurde. Den Artikel könnt ihr online nachlesen.



Gut, ich muss zugeben "sexy" ist die Band selbst sicher nicht in jedermanns Auge, aber ein Auftritt bei einer "Victoria's Secret"-Show dürfte Männer- und Frauenherzen gleichermaßen erfreuen. Die Show könnt ihr euch u. a. am Montag bei RTL Living ansehen. Wer noch optische oder akustische Argumente braucht, dem seien hier noch ein Foto der Show und das Video zu 'Primadonna Like Me' empfohlen.









