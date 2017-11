METALLICA neben MESHUGGAH, FOO FIGHTERS und AVENGED SEVENFOLD für Grammys nominiert

Die Nominierungen für die 60. Grammy-Verleihung am 28.01.2018 wurden jetzt bekanntgegeben.

Dabei ist METALLICA mit "Hardwired... To Self Destruct" als bestes Rock Album und mit 'Atlas, Rise' als bester Rock Song nominiert.

Hier die nominierten in den Rock/Metal relevanten Kategorien:

Best Metal Performance

AUGUST BURNS RED "Invisible Enemy"

BODY COUNT "Black Hoodie"

CODE ORANGE "Forever"

MASTODON "Sultan's Curse"

MESHUGGAH "Clockworks"

Best Rock Performance:

LEONARD COHEN "You Want It Darker"

CHRIS CORNELL "The Promise"

FOO FIGHTERS "Run"

KALEO "No Good"

NOTHING MORE "Go To War"

Best Rock Song:

METALLICA "Atlas, Rise"

K. FLAY "Blood In The Cut"

NOTHING MORE "Go To War"

FOO FIGHTERS "Run"

AVENGED SEVENFOLD "The Stage"

Best Rock Album

MASTODON "Emperor Of Sand"

METALLICA "Hardwired... To Self Destruct"

NOTHING MORE "The Stories We Tell Ourselves"

QUEENS OF THE STONE AGE "Villains"

THE WAR ON DRUGS "A Deeper Understanding"