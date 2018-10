METAL CHURCH - neues Studioalbum in der Pipeline

Wie Rat Pak Records eben in Form eines kurzen Videoteasers bekannt gegeben hat, wird von METAL CHURCH in Bälde ein neues Studioalbum erscheinen, das man selbst in Amerika, Nuclear Blast in Europa und King Records in Japan vertreiben wird. Das Line-up besteht aus Mike Howe, Kurdt Vanderhoof, Steve Unger, Stet Howland und Rick van Zandt. Titel und Artwork der neuen Scheibe wurden noch nicht veröffentlicht.

Quelle: Rat Pak Records Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: metal church mike howe kurdt vanderhoof steve unger stet howland rick van zandt