SODOM - neue EP im November

Am 23.11.2018 wird über Steamhammer Records in Form der "Partisan"-MCD der erste Tonträger des neuen Line-ups der Ruhrgebietsthrasher SODOM in die Läden kommen. Die EP wird mit dem Titelstück und 'Conflagration' zwei neue Songs enthalten, sowie eine Liveversion des Klassikers 'Tired & Red' vom diesjährigen Auftritt beim "Rock Hard Festival" im heimischen Gelsenkirchen, wo das reformierte Line-up seine Feuertaufe erlebte.



Etwa zeitgleich mit dem Erscheinen der EP wird sich die Truppe auch auf die groß angelegte "TV Headbangers Ball Tour 2018" begeben, die zusammen mit EXODUS, DEATH ANGEL und SUICIDAL ANGELS gefahren werden wird.



Tom Angelripper lässt hierzu wissen, dass sich die Band nach der personellen Neuausrichtung nun wieder wie eine richtige Familie anfühle. Die neue Besetzung mit Frank Blackfire, Yorck Segatz und Husky mache allen Beteiligten viel Freude, das Klima sei kollegial.



