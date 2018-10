METAL CHURCH: Erste Single vom neuen Album!

Am 7. Dezember erscheint das neue METAL CHURCH Album "Damned If You Do" via Nuclear Blast.



Die jetzt erschienene erste Single 'Out Of Balance' liefert einen ersten kleinen und vielversprechenden Vorgeschmack auf die neue Scheibe.









»Damned If You Do« - Tracklist:



01. Damned If You Do

02. The Black Things

03. By The Numbers

04. Revolution Underway

05. Guillotine

06. Rot Away

07. Into The Fold

08. Monkey Finger

09. Out Of Balance

10. The War Electric

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: metal church damned if you do out of balance