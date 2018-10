SAMSAS TRAUM: Konzerttermine zum neuen Album

Am 02.11.2018 erscheint das neues Album "Scheiden tut weh" der Band SAMSAS TRAUM. Diese wurde durch eine Crowdfunding-Aktion finanziert. Gleichzeitig wirde es am 02.11.2018 in Dresden im Saturn-Markt ab 17:00 Uhr eine Autogramm-Stunde geben. Für den Abend ist im Darkflower Leipzig die Release-Party ab 22:00 Uhr geplant.

Im kommenden Jahr gibt es dazu eine Tour. Der Vorverkauf dazu beginnt ebenfalls am 02.11.2018.



Folgende Daten sind bestätigt:



29.03.2019 Leipzig-Hellraiser

30.03.2019 Erfurt-From Hell

31.03.2019 Hannover-Musikzentrum

01.04.2019 Köln-Essigfabrik

03.04.2019 Wien-((Szene))

04.04.2019 München-Backstage Werk

05.04.2019 Rüsselsheim-Das Rind

06.04.2019 Bochum-Matrix

07.04.2019 Hamburg-Markthalle

20.07.2019 Köln-Amphi Festival



Die Tracklist des Albums liest sich so:



1. DIE TAUFE

2. BIS IN ALLE EWIGKEIT

3. DEIN BLEICHER WOLF

4. PARASITENFOTZE

5. IM TAL DES SCHWARZEN MONDES

6. AUCH DU

7. ICH BIN DER ANTICHRIST

8. SCHEIDEN TUT WEH

9. DAS GRAB WAR LEER

10. DAS MADENLIED

11. DAFUR SIND HELDEN DA

12. DORNEN (BONUSTRACK)

