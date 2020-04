METAL CHURCH: Neue Version von 'Conductor'

Der Brecher stand ursprünglich auf dem Album "Hanging In The Balance" von 1993, wird nun aber in dieser neuen Version in der Reste- und Raritäten-Zusammenstellung "From The Vault" veröffentlicht werden. So klingt es anno 2020: Youtube.

Also, mir gefällt die Originalversion deutlich besser, aber es geht bei dieser Scheibe ja auch eher um die anderen Lieder. Hier ist die gesamte Trackliste:

NEW STUDIO TRACKS

01. Dead on the Vine

02. For No Reason

03. Conductor [redux]

04. Above the Madness

B-SIDE TRACKS FROM THE “DAMNED IF YOU DO” SESSIONS

05. Mind Thief

06. Tell Lie Vision

07. False Flag

08. Insta Mental

09. 432hz

COVER SONGS FROM THE VAULT

10. Please Don’t Judas Me [NAZARETH COVER]

11. Green Eyed Lady [SUGARLOAF COVER]

12. Black Betty [RAM JAM COVER]

BONUS

13. Fake Healer (with Todd la Torre)

14. Badlands (2015 version)

15. The Enemy Mind (USA bonus track from XI)

16. The Coward (USA bonus track from XI)

Ja, die muss man wohl haben.