VADER gerät in Vergessenheit!

Am 1. Mai wird das neue Album mit dem Titel "Solitude in Madness" erscheinen, das bereits das 16. Studioalbum der Polen ist. Aus diesem Werk gibt es jetzt 'Into Oblivion' als Vorabsingle und -video: Youtube.

Ja, immer noch nicht meine Musik, aber ich vergebe Ehrenpunkte für 37 Jahre Death-Lärm. Statt meines unmaßgeblichen Geschreibsels lassen wir doch mal die Band in Form von Piotr "Peter" Wiwczarek zu Wort kommen:

"Die Menschheit lernt nie aus ihren Lektionen. Ich spüre, dass die Spannungen auf der ganzen Welt weiter zunehmen. Die Menschen haben den wahren Schmerz vergessen, von einem größeren Standpunkt aus gesehen. Generationsübergreifend: die neue Generation respektiert die alte nicht und ich würde behaupten, dass sie sich selbst nicht einmal respektieren. Unser Alltag findet im Fernsehen statt, da ist also keine Seele mehr übrig. Alles ist leer. Ich denke, die Technologie saugt auch den Menschen aus uns heraus. Es gibt heute mehr einsame Menschen als je zuvor und dennoch sollen wir durch Technologie miteinander verbunden sein. Es ist Wahnsinn! Von dort stammt eigentlich der Titel "Solitude in Madness". Natürlich gehe ich diese Themen komplett auf Vader-Art an. Ich liebe es, Geschichten zu erzählen und mich durch diese Geschichten auszudrücken."

Vorbesteller klicken und gehen in den Nuclear Blast Shop.