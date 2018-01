METAL FRENZY mit neuen Bands

Das METAL FRENZY FESTIVAL hat heute das vierte Bandpaket rausgehauen. Mit TURISAS, TORFROCK, DEBAUCHERY, FREEDOM CALL, HEADSHOT und BLOSSOM 6 wurden gleich sechsBands dem Billing hinzugefügt.

Das Billing sieht somit wie folgt aus:

BLOSSOM 6, DEATH ANGEL, DEBAUCHERY, DESERTED FEAR, DYSTOPOLIS, EIS, EKTOMORF, FREEDOM CALL, GRAVE, GUTALAX, HEADSHOT, INVOKER, KNEIPENTERRORISTEN, MILKING THE GOATMACHINE, MINAS MORGUL, NAILED TO OBSCURITY, OBSCURITY, PARAGON, STORMWARRIOR, TORFROCK, TURISAS, VENOM INC., WARPATH

