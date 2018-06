METAL HAMMER PARADISE 2018: LACUNA COIL, CYHRA und weitere Bands bestätigt

Für die Veranstaltung METAL HAMMER PARADISE 2018 wurden weitere Bands bestätigt. Ein weiterer Headliner neben ACCEPT soll demnächst bekanntgegeben werden.



Das sind die Neuzugänge:



LACUNA COIL

CYHRA

BULLET

DEAD LORD

SUN OF SLEEPLESS

SKULL FIST

MONOLORD

ELVELLON



Das Festival findet am 2. und 3. November 2018 im Ferienpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee statt. Die Tickets mit Übernachtung sind bereits ausverkauft. Aktuell sind noch wenige Tagestickets ohne Übernachtung zum Preis von 69,00 EUR (Freitag) bzw. 75,00 EUR (Samstag) inkl. Vorverkaufs-Gebühr erhältlich.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.



Das aktuelle Programm liest sich so:

Freitag:

ACCEPT

WINTERSUN

ROSS THE BOSS

DIE APOKALYPTISCHEN REITER

LACUNA COIL

MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN

THE NIGHT FLYING ORCHESTRA

BULLET

DEAD LORD

PORTRAIT

SKULL FIST



Samstag:

T.B.A.

AXEL RUDI PELL

TIAMAT

ARMORED SAINT

KADAVAR

CYHRA

RHAPSODY OF FIRE

LEAVES' EYES

NIGHT DEMON

THE UNITY

DESERTED FEAR

SUN OF THE SLEEPLESS

BLOODRED HOURGLASS

MONOLORD

ELVELLON

