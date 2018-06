Am 20.07.2018 veröffentlicht der POWERWOLF das neue Album "The Sacrament Of Sin", jetzt gibt es nach 'Demons Are A Girl's Best Friend' ein neues Video zum Song 'Fire & Forgive':

https://www.youtube.com/watch?v=Xmr6iscmd1g

Quelle: Napalm Records Redakteur: Jakob Ehmke Tags: powerwolf the sacrament of sin fire forgive