METEORA bewirbt

Ihr aktuelles Album ist bereits erschienen, von dem auch das Lied 'Stay Among Us' stammt: Youtube.

Die Symphonic Metal Band aus Budapest hat bereits zwei andere Videos veröffentlicht:

Memento Mori: Youtube.

My Reality: Youtube.

Diese Lieder sind enthalten:

01. Common Enemy

02. Memento Mori

03. My Reality

04. Stay Among Us

05. Die, Live, Forgive - My Reality, Pt. II

06. Tag the Truth

07. Black Rose

08. When Angels Fall

09. Tragedy of Delusion

10. Beautiful Oblivion - My Reality, Pt. III

11. Numb (Linkin Park cover) (Bonus Track)