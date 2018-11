Die aus Italien stammenden Thrash-Metaller METHEDRAS veröffentlichen am 07. Dezember ihr neues, "The Ventriloquist" betiteltes Album via Massacre Records. Zur Einstimmung eignet sich bestens ihr aktuelles Video zu dem Titel 'Stab Me Again'. Youtube.

