Die aus der Schweiz stammenden PERTNESS veröffentlichen am 07. Dezember 2018 via Pure Steel Records bereits ihr viertes Album, welches den Titel "Metamorphosis" verpasst bekam. Aus diesem Album gibt es nun in Form des Titelsongs ein erstes Video zu bewundern. Youtube.

