MICHAEL SCHENKER FEST: Artwork enthüllt

Das neue MICHAEL SCHENKER FEST Album "Revelation" erscheint jetzt am 20. September.

Heute enthüllt die Band das Artwork von "Revelation", welches von Zsofia Dankova (POWERWOLF a.o.) entworfen wurde. "Es ist ein großrtiges Gemälde und Cover Artwork, das Bild sagt eigentlich alles", freut sich Michael Schenker und fährt fort: ""Revelation" spielt auf Erfahrungen in meiner Vergangenheit und der Gegenwart an, die ich versuche im Coverartwork widerzuspiegeln. Es dreht sich um Leidenschaft und Unverdorbenheit contra Gier und Korruption. Es gibt soviel darüber zu erzählen. Und es ist an der Zeit, dass ich die Menschen meine Sicht darüber wissen lasse...".