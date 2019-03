MICHAEL SCHENKER FEST wird uns am 23. August offenbart

So heißt nämlich das neue Album, das uns Michael mit seinen Mannen vorsetzen will: "Revelation". Michael sagt dazu: “Der Spaß, den wir bei den Aufnahmen von »Resurrection« hatten, der Erfolg des Albums und die fantastischen Tourneen die darauf folgten, waren meine Inspiration und Motivation, neue Songs für ein weiteres MICHAEL SCHENKER FEST Album zu schreiben. Es ist der nächste Schritt nach "Resurrection", durch die großartige Mitarbeit all der Sänger und Musiker und ich könnte nicht zufriedener mit dem Ergebnis sein. Die Songs sind druckvoll, geradlinig und energiegeladen und melodisch. Auch die beiden Schlagzeuger Simon Phillips und Bodo Schopf haben großartige Arbeit geleistet. Dieses Mal haben wir es sogar geschafft, drei großartige Mid-Tempo Songs aufzunehmen, in denen alle Sänger sich die Seele aus dem Leib singen.“

Auf dem Album werden wiederv Gary Barden, Graham Bonnet, Robin McAuley und Doogie White am Mikrophon stehen, aber auch ein neuer Sänger ist dabei: "Etwas Unglaubliches ist passiert, als wir diesen einen Song fertig hatten und mit den Aufnahmen beginnen wollten und Michael Voss dann Ronnie Romeo von Ritchie Blackmore’s RAINBOW, mit dem er schon früher zusammengearbeitet hat, als Gastsänger für diesen Song vorgeschlug. Das Ergebnis ist genial. Großartiger Gesang und kraftvolle Musik, die ganz einfach rockt! Wie sind bereit, der Welt dieses einzigartige Album zu präsentieren und ich freue mich schon sehr auf die Veröffentlichung. Bei unserem Label Nuclear Blast stieß das Album ebenfalls auf sehr viel Zuspruch und besonders hat es mich gefreut, eine Nachricht von Markus Staiger - dem Gründer von Nuclear Blast - zu erhalten, in der er sagt, wie sehr er das Album liebt."

Live ist das Ganze bei uns auch zu sehen, denn das MICHAEL SCHENKER FEST wird auf dem BANG YOUR HEAD 2019 spielen!