SACRED REICH und IRON REAGAN Split-Single

Jeweils einen Song steuern die beiden Band zu einer Split-7" bei, die den ersten neuen Song von SACRED REICH seit dem achtzehnten Jahrhundert enthält (zumindest gefühlt). Das Stück heißt 'Don't Do It Donnie', während IRON REAGAN 'They Scream' beisteuert. Die Single wird in schwarzem Vinyl erscheinen und auf 1000 Stück limitiert sein.

Die beiden Bands gehen in den USA zusammen auf Tour, aber IRON REAGAN wird SACRED REICH in Europa nicht begleiten:

SACRED REICH live:

06/07/2019 ES – Barcelona – Barcelona Rock Fest

07/07/2019 IT – Verona – Rock The Castle Festival

08/08/2019 CZ – Josefov – Brutal Assault Festival

09/08/2019 DE – Osnabrück – Bastard Club

10/08/2019 NL – Leeuwarden – Into The Grave Festival

11/08/2019 BE – Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

12/08/2019 DE – Saarbrücken – Garage (mit TESTAMENT)

13/08/2019 CH – Pratteln – Z7(mit TESTAMENT)

14/08/2019 DE – Regensburg – Airport Obertraubling(mit TESTAMENT)

15/08/2019 DE – Augsburg – Spectrum

16/08/2019 FR – Colmar – Grillen

18/08/2019 FR – Saint-Nolff – Motocultor Festival

13/10/2019 US – Los Angeles – MegaCruise

SACRED REICH (+ NIGHT DEMON)

08.11.2019 DK – Copenhagen – Pumpehuset

10.11.2019 DE – Berlin – SO36

12.11.2019 PL – Warsaw – Proxima

13.11.2019 PL – Kraków – Kwadrat

14.11.2019 CZ – Praha – Futurum

15.11.2019 HU – Budapest – Dürer Kert

16.11.2019 SI – Ljubljana – Orto Bar

17.11.2019 AT – Graz – Explosiv

20.11.2019 FR – Lyon – Ninkasi Kao

21.11.2019 ES – Barcelona – Sala Salamandra

22.11.2019 ES – Madrid – Sala Mon Live

23.11.2019 ES – Bilbao – Santana 27

24.11.2019 FR – Limoges – CC John Lennon

26.11.2019 FR – Savigny-le-Temple – L’Empreinte

27.11.2019 UK – London – Underworld

28.11.2019 UK – Manchester – Rebellion

29.11.2019 UK – Newcastle – University

30.11.2019 UK – Glasgow – Slay

01.12.2019 UK – Belfast – Limelight 2

03.12.2019 IR – Dublin – Voodoo Lounge

04.12.2019 UK – Wolverhampton – Steelmill

06.12.2019 NL – Leiden – Gebr. De Nobel

07.12.2019 NL – Helmond – Cacaofabriek

08.12.2019 DE – Essen – Turock

09.12.2019 DE – Kassel – 130bpm

10.12.2019 DE – Aschaffenburg – Colos Saal

11.12.2019 DE – Nürnberg – Hirsch

12.12.2019 DE – Jena – F-Haus

13.12.2019 DE – Karlsruhe – Substage

14.12.2019 DE – München – Backstage Halle