MICHAEL SCHENKER GROUP nach dem Regen

"Immortal", das am 29. Januar erscheinende neue Album des Blonden Virtuosen, wirft weiter seinen Schatten. In diesem Fall in Form von 'After The Rain':

Michael Schenken berichtet: "Der Song 'After The Rain' kam praktisch aus dem Nichts. Ich hatte noch nie eine Power Ballade gemacht. Michael Voss hatte einige Lyrics und Gesangsmelodien geschrieben, nachdem ich meine eigene musikalische Komposition als Backing Track fertiggestellt hatte. Am nächsten Morgen hat mir Michael Voss dann vorgespielt, was er dazu gesungen hat und ich meinte: Das ist so schön, nur du kannst dieses Lied singen und das Endergebnis ist einfach genial."

"Das ist eine herausragende Power Ballade, mit einer lockeren Melodie und einzigartigem Picking von Michael Schenker an der Gitarre. Als ich zum ersten Mal Micheals erste Entwürfe hörte, hab ich eine Art 'Lala' Melodie dazu gesungen und daraus entstand dann der Vers 'Say have you been lonely,...' - von da an hat es sich angefühlt, als müsste das Lied von einem schweren Verlust und dem Ende einer großen Liebe handeln... aber die Sonne wird wieder scheinen... nach dem Regen", fügt Michael Voss hinzu.