MIDNIGHT OIL: Konzerte für 2019 bestätigt

Die australische Rock-Band MIDNIGHT OIL wird im kommenden Jahr einige Open Air und Festival-Shows in Deutschland spielen. Die Konzerte wird die Band in Städte und an Veranstaltungsorte führen, die sie nicht in ihre "Great Circle"-Welttournee 2017 einbinden konnten.



Folgende Termine sind bestätigt:



17.06.2019 Hamburg - Stadtpark Freilichtbühne

19.06.2019 Trier - Porta Nigra

21.06.2019 Mannheim - Zeltfestival Rhein-Neckar

01.07.2019 München - Tollwood Festival

03.07.2019 Stuttgart - Freilichtbühne Killesberg

06.07.2019 Mainz - Zitadelle

13.07.2019 Gelsenkirchen - Amphitheater Gelsenkirchen



Die Musiker sagen dazu: "Auf der Great Circle Tour haben wir es wirklich wieder sehr genossen, gemeinsam Musik zu machen, und die allgemeine Reaktion war so positiv, dass wir uns entschlossen, 2019 noch ein wenig weiterzumachen. Diesmal wird es nicht annähernd so viele Shows geben, aber wir wollen unbedingt weiter auftreten, solange es noch neue Orte gibt, an denen wir spielen können, und es neue Dinge zu sagen gibt. So einfach ist das wirklich."



Der reguläre Vorverkauf beginnt am 07.12.2018.

