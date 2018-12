DER ROTE MILAN: Neues Album

Die in Trier beheimatete Black-Metal-Band DER ROTE MILAN wird am 1. Februar 2019 ein neues Album namens "Moritat" veröffentlichen.



Der Nachfolger zum Debutwerk "Aus der Asche" (2016) wurde wieder im Studio E unter der Leitung von Markus Stock aufgenommen und erscheint in limitierter Auflage auf rotem Vinyl sowie als DIN-A5-Digipack-CD über Unholy Conspiracy Deathwork.



Thematisch widmet man sich lokalen Geschichten aus der Zeit des 30-jährigen Krieges und des berüchtigten "Schinderhannes", aber auch Verbindungen zur Neuzeit werden geknüpft. Der Song 'Habsucht' bietet einen ersten Eindruck.



Die Tracklist liest sich so:



1. Die Habsucht

2. Drohende Schatten

3. Gnosis der Vergänglichkeit

4. Der letzte Galgen

5. Der Findling

6. Moritat



Das Album kann bereits vorbestellt werden.

