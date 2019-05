MIDNIGHT PRIEST mit Albumdetails, Videos und Releasedate

Die Portugiesen werden am 10. Mai das neue Album "Aggressive Hauntings" über das italienische Label Metal on Metal Records mit diesen Liedern veröffentlichen:

1. The Law

2. Funeral

3. Aggressive Hauntings

4. Eyes in the Dark

5. Holy Flesh

6. Ecstasy

7. Sin for Satan

8. Iron Heart

9. On Your Knees for Metal

10. Black Leather

Von dem Album gibt es bereits etwas zu hören. Hier ist der Titelsong: Youtube.

Und auch der programmatisch betitelte Song 'On Your Knees For Metal' kann schon angetestet werden: Youtube.

Bestellungen nimmt der Metal On Metal Webshop an.