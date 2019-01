MIKAEL ERLANDSSON macht das halbe Dutzend voll

Der schwedische Melodic Rock-Experte begann nach einer Historie in diversen Bands im Jahre 1993, Soloalben zu veröffentlichen, die regelmäßig auch hohe Platzierungen in den Rockcharts bis nach Japan erreichten.

Am 22.02.2019 wird er sein sechstes Album namens "Capricorn" bei AOR veröffentlichen. Wer nun aber glaubt, der Mann hat nur das in seinem Portfolio - weit gefehlt: Immer wieder trat er als Gastsänger für z.B. PHENOMENA, RADIOACTIVE, SALUTE oder LOVE UNDER COVER auf und veröffentlichte mit der Band LAST AUTUMN'S DREAM ganze 15 Alben und tourte durch Europa und Asien.