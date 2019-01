AT THE GATES mit neuer EP und Gastsängern

Was im Dezember 2018 vermeldet, wird nun bestätigt und modifiziert: Letzte Woche hat AT THE GATES die EP "With The Pantheons Blind" herausgebracht, auf der drei Stücke mit Gastmusikern enthalten sind.

1. 'Daggers Of Black Haze' mit Rob Miller

2. 'The Chasm' mit Per Boder

3. A Labyrinth Of Tombs' mit Mikael Nox Pettersson

Das Ganze ist erhältlich bei Century Media.