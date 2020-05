MIKE LEPOND'S SILENT ASSASSINS und die Iden des März

Nein, nicht das Maiden-Kurzdingens, einen eigenen Song mit dem Titel 'Ides Of March' hat der SYMPHONY X-Bassist mit seinen Mitstreitern aingespielt. Das Lied wird auf dem kommenden Longplayer "Whoe of Babylon "zu finden sein und klingt so:

Am 26. Juni wird das Album in die Läden kommen. Wer sein Exemplar nach Hause geliefert bekommen möchte, bestellt hier vor.