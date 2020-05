DOKKEN hat ein paar Lieder wiedergefunden

Don und seine Mannen waren auch später noch gut, gerade die ersten drei Alben von 1983 bis 1985 sind starkr Melodic Metal-Alben, aber offensichtlich hat der gute Mann auch davor schon Musik komponiert. Seine frühe Karriere, die er teilweise in Deutschland, teilweise in Los Angeles loszutreten versuchte, wird nun auf der Zusammenstellung "The Lost Songs: 1978-1981" verewigt. Am 28. August wird das Albm erscheinen und darauf wird auch 'Step Into The Light' zu finden sein:

Ja, das klingt nach unserem Don. Insgesamt elf Lieder werden auf der Scheibe zu finden sein:

1. Step Into The Light

2. We’re Going Wrong

3. Day After Day

4. Rainbows

5. Felony

6. No Answer

7. Back In The Streets

8. Hit And Run

9. Broken Heart

10. Liar

11. Prisoner

Dabei wirken folgende Musiker mit:

Don Dokken – vocals, guitar

Jon Levin – guitar

BJ Zampa – drums

Juan Croucier – bass

Greg Leon – guitar

Gary Holland – drums

Mick Brown – drums

George Lynch -guitar

Rustee Allen - bass

Bill Lordan – drums

Greg Pecka- drums

Vorbestellen kann man bereits an dieser Stelle.