MILA MAR: Neue EP

Das deutsche Quartett MILA MAR wird demnächste eine neue EP veröffentlichen. "Haime" wird am 20.04.18 (digital) und am 04.05.18 (physisch) via Space Bee Records erscheinen. Es ist seit 2003 und der Reunion in 2015 die erste Veröffentlichung der Band.



Zum Song 'Asche' ist bereits ein Video verfügbar. Daneben finden sich 'Fliedermoos, 'Rose' und 'Neptune' auf dem Werk.



Live ist die Band bei folgenden Terminen zu erleben:



12.04. Frankfurt, Das Bett

13.04. Lichtentanne, Kirche St. Barbara

27.04. München, Spectaculum Mundi

12.-14.10. Hameln, Autumn Moon Festival

24.10. Bochum, Rockpalast

27.10. Rübeland (Harz), Rübeländer Tropfsteinhöhle

11.11. Berlin, Frannz Club

Quelle: Promotion Werft Redakteur: Swen Reuter Tags: mila mar haime asche ep anke hachfeld