Die Briten haben das Album "A New World" über Pure Steel für den 25. Oktober angkündigt. Dann wird es das neue Werk als CD und auf 300 Stück limitiertes Vinyl geben. Das Lied 'All Out War' kann bereits jetzt über The Orchard angehört werden.

