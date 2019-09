SUBTERFUGE kündigt

93 Minuten Musik haben uns die Polen versprochen und am 25. November lösen sie es mit dem Doppeldecker "Prometheus" ein. Hier ist die Trackliste:

CD 1

1. DREAMLESS SLEEP

2. EARTH, SUN AND LIFE

3. ALIENS

4. IDENTITY

5. THE MEETING

6. ENSLAVED

7. EXPERIMENT

8. TRUTH

CD 2

9. ESCAPE

10. PROMETHEUS

11. CHOSEN ONE

12. REVENGE

13. NIGHTFALL

14. SUBTERFUGE

15. FAREWELL

16. TO THE STARS