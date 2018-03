MILLENNIUM unterschreibt bei Pure Steel

Pure Steel gräbt ein wenig in der Klamootenkiste und hat dabei MILLENNIUM zu Tage gefördert. Die Band, die in den späten Tagen der New Wave of British Heavy Metal gegründet wurde und 1984 ein Album produzierte, hatte sich erst vor ein paar Jahren mit der Demosammlung "Caught In A Warzone" und 2017 mit einem neuen Album namens "Awakening" zurückgemeldet. Ihr nächstes Werk wird nun über Pure Steel erscheinen.



