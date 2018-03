FAUN: Neues Video zu der englischen Version von 'Feuer'

Platz 12 der deutschen Charts mit "XV - Best Of" ist ein Schritt, den die Band wohl international wiederholen möchte. Deswegen gibt es nun das Video zu 'Feuer' auch in einer englischsprachigen Version als 'Fire': Youtube.

FAUN live:

30.04.2018 Dortmund MPS

30.06.2018 Weil am Rhein MPS

12.07.2018 Oppurg RITTERGUT POSITZ

19.07.2018 Plassenburg KULMBACH PLASSENBURG OPEN AIR

11.08.2018 Torgau SSCHLOSS HARTENFELS

25.08.2018 Speyer MPS

01.09.2018 Hamburg MPS

07.09.2018 Selb FESTIVAL MEDIAVAL



XV – BEST OF TOUR:

19.10.2018 Chemnitz STADTHALLE CHEMNITZ

21.10.2018 München ALTE KONGRESSHALLE

31.10.2018 Ludwigsburg FORUM AM SCHLOßPARK

01.11.2018 Berlin ADMIRALSPALAST

02.11.2018 Wuppertal HISTORISCHE STADTHALLE WUPPERTAL

03.11.2018 Hannover THEATER AM AEGI

04.11.2018 Hamburg MEHR! THEATER AM GROßMARKT