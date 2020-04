MINISTRY erhöht den Alarmzustand

Quarantäne ist sicher Mist, aber wenn man die Zeit im Studio nutzen kann, ist es eventuell weniger schlimm. Jedenfalls ist Al Jourgensen mit seiner Lärm-Bande aktuell dabei, das 15. Studiowerk einzuzimmern. Davon gibt es bereits eine erste Hörprobe namens 'Alert Level': Youtube.

Außerdem bittet die Band Fans, Videos zu dem Thema "how concerned are you?" - deutsch: wie besorgt bist du? - zu produzieren und auf ihre Social Media-Kanäle zu laden und mit #MinistryAlertLevel zu kennzeichnen. MINISTRY wird sie sichten und die Videos, die sie für bedeutsam halten, teilen.

Desweiteren fordert die Band die Bürger der USA auf, sich als Wähler registrieren zu lassen.