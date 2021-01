MINUTIAN: Neue Single 'Magical Thinking' veröffentlicht

Die finnische Prog-Band MINUTIAN hat eine neue Single namens 'Magical Thinking' veröffentlicht. Der Song stammt vom gleichnamigen, dritten Album "Magical Thinking", welches am 12.03.2021 via Inverse Records erscheinen wird. Es kann bereits im Label-Shop vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Alien Reflection

2. Suspicious Smiles

3. Doublespeak

4. Supersymmetry

5. Magical Thinking

6. Vacant Eyes

7. Scarefire

8. The Grand Scheme

Quelle: Inverse Records Redakteur: Swen Reuter Tags: minutian magical thinking inverse records