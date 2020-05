MISSION IN BLACK: Making-Of-Video zur Bandhymne online

Am kommenden Freitag, den 29.05.2020 veröffentlicht MISSION IN BLACK den lang ersehnten Video-Clip zum Re-Recording ihrer Band Hymne 'Mission In Black', welche es exklusiv auf unserem METALLIANCE Vol.3 Sampler zu hören gibt. Vorab hat das sympathische Schwaben-Quintett um Sängerin Steffi Stuber ein "Making Of Behind The Scenes" Video online gestellt. Die dazugehörige CD gibt es hier in unserem Powermetal.de Shop für schlappe 8.-Euro zu kaufen. YouTube.