MUTANT PROOF - Song For Everyone

Auch die "Mutanten" sind in dieser Zeit fleißig und Obermutant Gerald hatte die Idee, eine Melodie zu komponieren und einen Aufruf zu starten, dass möglichst viele Musiker sich dazu etwas einfallen lassen sollen. Instrumental, egal mit welchem Instrument oder auch mit Gesang - jede Idee war willkommen.



Herausgekommen ist ein kreatives Ergebnis, das sich 'Song For Everyone' nennt und bei dem erfreulich viele Musiker mitgewirkt haben. Viel Spaß beim Anhören. Wenn Ihr auf den Link geht, könnt Ihr auch sehen, wer alles und wie zu dem Song beigetragen hat.



Ach ja, Gerald hat auch verraten, dass die Mutanten an einem neuen Album arbeiten.

