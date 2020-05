MISSION IN BLACK mit Video zu 'Mission In Black Version 2020' online

Heute veröffentlicht MISSION IN BLACK den lang ersehnten Video-Clip zum Re-Recording ihrer Band Hymne 'Mission In Black', welche es exklusiv in physischer Form auf unserem METALLIANCE Vol.3 Sampler zu hören gibt. Die dazugehörige CD könnt ihr euch ganz einfach für schlappe 8.-Euro über unseren POWERMETAL.de Shop zulegen. YouTube.