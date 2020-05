MANOWAR: 40th Anniversary Tour 2021 angekündigt

Die "Kings Of Metal" beehren uns kommendes Jahr mit einer Tour zum 40-jährigen Jubiläum. Im Rahmen dieser Europatour werden sie auch zum ersten Mal seit Jahren wieder die Niederlande besuchen.



Hier die bestätigten Termine:



Di, 6. April 2021 - Zwickau, DE – Stadthalle

Do, 8. April 2021 - Rotterdam, NL – Rotterdam Ahoy

Fr, 9. April 2021 - Oberhausen, DE – König Pilsener Arena

Sa, 10. April 2021 - Mannheim, DE – SAP Arena

Mo, 12. April 2021 - Bremen, DE – ÖVB-Arena

Di, 13. April 2021 - Berlin, DE – Velodrom

Fr, 16. April 2021 - Ulm, DE – Ratiopharm Arena

Sa, 17. April 2021 – Nürnberg, DE - Arena Nürnberger Versicherung



Und wie nicht anders zu erwarten wird auf dieser Tour nicht gekleckert sondern geklotzt:



Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von MANOWAR wird diese Tour größer als jede zuvor, inklusive Orchester und Chor, Wikinger-Darstellern, atemberaubenden Bildern und einer starken Set-Liste voller unsterblicher Klassiker!



"Wir alle, überall auf der Welt, leben gerade in einer sehr herausfordernden Zeit", sagte Joey DeMaio. "Aber wir werden es schaffen, gemeinsam; und wir werden stärker als je zuvor! Musik ist eine universelle Kraft! Sie hilft uns durch schwere Zeiten und verbindet uns. Und wenn es wieder Zeit zum Feiern ist, werden wir mit den besten Fans der Welt unsere Hände zum Sieg erheben! "



Hier der offizielle Tourtrailer:







Tickets gibt es ab Dienstag, 02.06.2020 10:00 Uhr MESZ unter Eventim Deutschland bzw. Eventim Niederlande im exklusiven Vorverkauf. Ab Freitag, 05.06.2020 10:00 Uhr MESZ sind Tickets auch bei anderen Ticket-Verkaufsstellen erhältlic



ULTIMATE FAN EXPERIENCE (UFE) Upgrades, für die persönlichste Fan-Erfahrung aller Zeiten, werden auf dieser Tour in begrenzter Anzahl verfügbar sein! Diese Upgrades funktionieren nur in Verbindung mit regulären Eintrittskarten. Fans sollten JETZT ihre Eintrittstickets sichern und ihre ULTIMATE FAN EXPERIENCE (UFE) erwerben, sobald diese Upgrades in den Verkauf gehen.



Ticket Links und weitere Infos gibt es auf manowar.com/tour

Quelle: Manowar Facebook Redakteur: Tommy Schmelz Tags: manowar