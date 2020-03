MISSION IN BLACK sucht neuen Gitarristen

Die Süddeutschen Senkrechtstarter MISSION IN BLACK müssen schweren Herzens den Ausstieg ihres Gitarristen Fabi bekannt geben und sind sogleich auf der Suche nach einem passenden Ersatz. Wer sich also berufen fühlt in Fabis Fußstapfen zu treten, darf sich gerne direkt über Facebook mit der Band in Verbindung setzen oder schreibt einfach eine Mail an: info@missioninblack.de



Hier die dazugehörigen Abschiedsworte des scheidenden Klampfers:



"Hallo MISSION IN BLACK-Fans,

die Entscheidung die Band zu verlassen ist mir sehr schwer gefallen. In den letzten 2 Jahren habe ich mit Mission in Black einiges erlebt und ich bin dankbar für jede Bühne die wir gerockt haben, für jeden Fan den wir glücklich machen konnten und für jedes Bier, das wir zusammen getrunken haben. Ich bin um einige Erfahrungen reicher geworden und hatte eine wahnsinnig schöne Zeit!

Selbst die schönen Dinge haben irgendwann ein Ende und mit dem Erfolg, den wir momentan genießen, kommt auch mein Ausstieg. Der hohe Zeitaufwand, den die Band jedem von uns abverlangt, lässt sich leider nicht mehr mit meinem Privatleben unter einen Hut bringen.

Ich weiß genau, dass da draußen ein passender Nachfolger wartet, der nur darauf brennt, mit Mission in Black die Welt zu erobern!

Doch bis der gefunden ist, werdet ihr mich weiterhin auf der Bühne sehen!"