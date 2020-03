BONFIRE veröffentlicht am 04. April ihr bislang härtestes Album ihrer gesamten Karriere mit dem klangvollen Namen "Fistful Of Fire". 'The Devil Made Me Do It' ist die zweite Video Auskopplung daraus und bietet einen tollen Vorgeschmack auf ein wirklich großartiges Album. YouTube.





