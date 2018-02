Die aus Minsk stammende Band MISSION JUPITER hat ihre erste Single 'Will You Be Loved' herausgebracht und bei Epictronic einen Vertrag unterzeichnet. Nachdem die Band zwei Mini-Alben veröffentlichte, soll nun das Album "Architecture" folgen.

