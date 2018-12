MOB RULES: Viertes Video vom Erfolgsalbum

MOB RULES entschied sich dieses Mal für eine melancholische Ballade namens 'My Sobriety Mind (For Those Who Left)' aus ihrem aktuellen Erfolgsalbum "Beast Reborn". Als Duett-Partnerin agiert Sänger Klaus Dirks dabei die wunderschöne Ulli Perhonen von SNOW WHITE BLOOD. Youtube.

Quelle: Mob Rules Facebook Redakteur: Mahoni Ledl Tags: mob rules steamhammer my sobriety mind beast reborn