Lyrikvideo von PAPA ROACH

Erstmal stellen wir 'Elevate' an: Youtube.

So, nun ein paar Informationen: Das Lied stammt von dem am 18. Januar erscheinenden Album "Who Do You Trust?", das diese 12 Liedern enthalten wird:

1. The Ending

2. Renegade Music

3. Not The Only One

4. Who Do You Trust?

5. Elevate

6. Come Around

7. Feel Like Home

8. Problems

9. Top Of The World

10. I Suffer Well

11. Maniac

12. Better Than Life