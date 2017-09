MOLLY HATCHET: Dave Hlubek gestorben

Am 3. September ist MOLLY HATCHETs Gitarrist Dave Hlubek einem Herzinfarkt erlegen. Dave Hlubek gehörte zu den Gründern der Südstaaten-Legende und prägte maßgeblich ihren muskulösen Drei-Gitarren-Sound mit. Er spielte bei der Band in ihrer klassischen Phase in den 70ern und 80ern und war einer ihrer produktiven Komponisten. Von ihm stammt nicht nur die HATCHET-Hymne 'Fall Of The Peacemakers', sondern er ist auch Co-Autor weiterer Klassiker, etwa 'Bounty Hunter', 'Gator Country', 'Whiskey Man', 'Flirtin´ With Disaster', 'Beatin´ The Odds' und 'Bloody Reunion'.



2005 stieg Dave Hlubek wieder bei seiner alten Band ein. Zwischenzeitlich war er bei verschiedenen anderen Southern-Rock-Projekten aktiv und schrieb Filmmusik. Mit Dave Hlubek ist der fünfte der sechs Pioniere von MOLLY HATCHET gestorben.

Quelle: https://www.facebook.com/Official-Molly-Hatchet-815255768543314/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: dave hlubek molly hatchet gestorben 2017