SKYCLAD: Re-Releases

Und die nächste Noise-Band (und deren Fans), die sich über hoffentlich schöne Re-Releases ihrer ersten (Klassiker-)Alben freuen darf: SKYCLAD. Hierbei werden folgende Scheiben der Briten neu aufgelegt: "The Wayward Sons Of Mother Earth" (1 LP & 1 CD), "A Burnt Offering For The Bone Idol" (2 LP & 1 CD), "Jonah's Ark" (2 LP & 2 CD), "Prince Of The Poverty Line" (2 LP & 1 CD) und "The Silent Whales Of Lunar Sea" (2 LP & 1 CD). Die remasterten Versionen sollen am 27. Oktober auf den Markt kommen.

Aktuell feiert das Sextett noch die Veröffentlichung der neuen Scheibe "Forward Into The Past", die SKYCLAD auch als Support für ENSIFERUM (und WOLFHEART als Eröffnungsband) in unsere Breitengrade führt:

26.09. - D - Bochum. Zeche

27.09. - D - Langen/Frankfurt, Neue Stadthalle

29.09. - D - Berlin, SO 36

30.09. - D - Osnabrück, Hyde Park