MONO: Japans Postrockspitze mit neuem Material

Das Berliner Label Pelagic Records arbeitet nun bereits geraume Zeit mit den Japanern MONO zusammen. Das ist eine Postrock-Band, die sich wegen ihrer packenden Live-Auftritte einen dementsprechend grandiosen Ruf erspielt hat. Nun ist das neue nunmehr zehnte Album in der Spur, wird am 25.01.2019 herauskommen.

Bereits veröffentlicht ist das erste neue Stückdavon 'After You Comes The Flood' - zu bestaunen hier unten oder auch an dieser Stelle als Soundtrack für einen Kurzfilm.

Wer kann, sollte sich die Konzerte jetzt im Oktober nicht entgehen lassen:

06.10.2018 - De Central, BE-Ghent

07.10.2018 - Tivoli De Helling, NL-Utrecht

08.10.2018 - Tower, Bremen

09.10.2018 - Beatpol, Dresden

10.10.2018 - Schlachthof, Wiesbaden

11.10.2018 - Kiff, CH-Aarau

12.10.2018 - Hard Rock Cafe, FR-Lyon

13.10.2018 - AMFest, ES-Barcelona

14.10.2018 - Le Rex, FR -Toulouse

15.10.2018 - Krakatoa, FR-Bordeaux

16.10.2018 - Astrolabe, FR-Orleans

17.10.2018 - Nieuwe Nor, NL-Heerlen

18.10.2018 - Drucklufthaus, Oberhausen

19.10.2018 - Into The Void, NL-Leeuwarden