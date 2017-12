MONSTER MAGNET: Neues Album mit PSST!-Wort im Titel

Dave Wyndorf und seine neu gewachsene Truppe will es wissen. Am 23.03.2018 wird das neue Album mit dem Titel "Mindfucker" erscheinen. Übersetzungen des Titels sind sehr weitläufig. Es ist also auch zu erwarten, dass das Quintett im Sommer 2018 mit dem neuen Material auf einigen Festivals zu erleben sein wird.

