MONTANA SAGRADA: Chilenischer Sludge ab Ende September 2020

Das Trio aus der chilenischen Hauptstadt kündigt für den 25.09.2020 seine Debüt- EP "The Living Green" an. Ein Trailerchen gibt es auch bereits. Ganz in de rTradition des in Lateinamerika verehrten Alejandro Jodorovsky.

Foto: (c) Alle Rechte liegen beim Urheber, mit freundlicher Genehmigung von All Noir