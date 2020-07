WARKINGS mit frischen Rachegelüsten

Dieser grimmig maskierte Vierer wird am letzten Tage des Juli sein neues Album mit dem Programm "Revenge" herausbringen. Um den nordischen Gott nicht zu erzürnen, wurde demnach brav auch dessen Sohn besungen, mit Hilfe einer wackeren Walküre namens Queen Of The Damned, die sogar die brutaler klingenden Gesangsteile übernommen hat.

Ob das Geschwader sich auf der Tour mit FEUERSCHWANZ ebenso in Kriegsverkleidung zeigen wird, kann man hier nachprüfen:

05.01.21 Nürnberg / Löwensaal

07.01.21 Frankfurt / Batschkapp

08.01.21 Hannover / Pavillon

09.01.21 Köln/ Carlswerk Victoria

14.01.21 Berlin / Huxleys Neue Welt

15.01.21 Leipzig / Felsenkeller

16.01.21 Hamburg / Große Freiheit 36

21.01.21 AT-Wien / Szene

22.01.21 AT-Graz / Dom Im Berg

23.01.21 München / Backstage

28.01.21 Saarbrücken / Garage

29.01.21 Stuttgart / LKA Longhorn

30.01.21 CH-Pratteln / Z7

05.02.21 Bremen / Aladin

06.02.21 Oberhausen / Turbinenhalle

Foto: Alle Rechte liegen bei Schwaighofer Art, mit freundlicher Genehmigung von Napalm Records