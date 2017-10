MORBID ANGEL: Tour abgesagt

Seit über 30 Jahren ist die Death-Metal-Band MORBID ANGEL aus Florida im Musikgeschäft.



Mit Steve Tucker zurück am Mikrofon, erscheint noch 2017 ein neues Album der Band, dem eigentlich eine Europatour mit sechs Shows in Deutschland folgen hätte sollen: Diese musste nun jedoch abgesagt werden.



"Aufgrund von Problemen mit den US-Behörden was die Pässe betrifft sind wir leider gezwungen, die Tour komplett abzusagen", heißt es in dem Statement des Managements.



Die Band bedauert dies sehr und möchte sich auf diesem Weg bei den Fans entschuldigen. "Wir hoffen, die Tour 2018 nachholen zu können."

