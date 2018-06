MORDRED: Rehearsals zum neuen Album

Wie uns Sänger Scott Holderby mitteilt, steckt die Band MORDRED momentan in den Rehearsals zum lange angekündigten Album. Wer die Band auf ihrem letzten Abstecher in die alte Welt live erleben konnte, wird wissen, wie gut das neue Material klingt und wie heiß die Musiker noch immer sind. Ich habe selten eine Band gesehen, die vor so wenig Publikum so aufdreht. Da es aber noch immer keine Neuigkeiten bezüglich eines Labels gibt, müssen wir uns wohl noch in Geduld üben. It's a Fools Game.

